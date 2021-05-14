Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başladı. 3 gün sürecek olan Bayram, 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Tam kapanma sürecinde yaşanan Ramazan Bayramı için aramalar genişletildi. 19 Mayıs tarihi resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu, Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmenin olmadığını ve Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımların belirleneceğini açıkladı.