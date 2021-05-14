Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Tam kapanma süreci devam ederken 19 Mayıs öncesinde Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. 17 Mayıs tarihinde bitecek olan tam kapanmanın 19 Mayıs tarihiyle birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. 17-18 Mayıs tarihlerinin tatil yapılıp yapılmayacağı arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başladı. 3 gün sürecek olan Bayram, 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Tam kapanma sürecinde yaşanan Ramazan Bayramı için aramalar genişletildi. 19 Mayıs tarihi resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.
Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu, Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmenin olmadığını ve Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımların belirleneceğini açıkladı.