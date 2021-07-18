Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bayramı tatilinin süresini açıklamıştı. Bayramın yaklaşması ile bayram tatilinin ne zaman biteceği merak kazandı.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Bayram tatili, 16 Temmuz Cuma akşamı başlıyor, 26 Temmuz Pazartesi sabahı bitiyor. 2021 Kurban Bayramı tatili bu yıl toplam 9 gün sürecek.

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesebilecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.