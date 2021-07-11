Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Bayramın hemen öncesinde de 15 Temmuz anılacak. Bu sebeple milyonların beklentisi kurban bayramı ve 15 Temmuz’un birleştirilmesi yönünde. Peki, bayram tatili uzatılır mı?

Bayram tatili kaç gün son dakika | Bayramla 15 Temmuz birleşir mi?

Bayram tatiline ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından “Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım” ifadelerini kullanmıştı.

Merakla beklenen sorunun cevabı kabine toplantısında belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak.