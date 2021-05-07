Ramazan Bayramı tatilinin resmi olarak kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu? Resmi tatilin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? Resmi tatil ne zaman başlıyor?