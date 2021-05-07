Bayram tatili kaç gün? Resmi tatil ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı tatilinin resmi olarak kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. Resmi tatil ne zaman başlıyor? 10-11 Mayıs Pazartesi Salı resmi tatil mi oldu? Resmi tatilin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? Resmi tatil ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı’nın ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak?
Resmi tatil kaç gün olacak?
9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi