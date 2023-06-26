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Ekonomi Bayram sonrası için bomba dolar iddiası! Yer yerinden oynayacak
Ekonomi

Bayram sonrası için bomba dolar iddiası! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:18:00 -
Bayram sonrası için bomba dolar iddiası! Yer yerinden oynayacak

Dolar ve Euro'da yükseliş tam gaz devam ediyor. Piyasalarda hareketlilik devam ederken Dolar 26, Euro da 28 lirayı görerek tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanların bayram sonrası için tahmini ise bomba...

Dolar ve Euro'da yükseliş tam gaz devam ediyor. Piyasalarda hareketlilik devam ederken Dolar 26, Euro da 28 lirayı görerek tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanların bayram sonrası için tahmini ise bomba...

Merkez Bankası'nın faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından döviz kurları yeni haftaya da rekor tazeleyerek girdi. Bugün dolar/TL 26,04’ü, Euro/TL de 28,40’ı gördü.

Bayram sonrası dolar kurunda neler olacağı merak konusu haline geldi. Bayram tatilinin ardından piyasalardaki hareketlilik ve yatırımcı beklentileri önemli bir rol oynayacak. Piyasa uzmanlarında tatil sonrasında dolar kurunun 30 TL seviyelerini görebileceği görüşü hakim.

 
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