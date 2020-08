Bayram sonrası hayvan fiyatları ne olur?

Kırmızı et fiyatları düşer mi? Bayram sebebiyle kurbanlık hayvanların yanı sıra kasap ve marketlerde kırmızı et çeşitlerinde fiyat artışları gözlendi. Vatandaşlar “Bayramdan sonra kırmızı et fiyatları düşer mi?” , “Kırmızı et bayramdan sonra ne kadar düşer?” , “Büyükbaş hayvan fiyatı bayramdan sonra ne olur?” , “Küçükbaş hayvan fiyatı bayramdan sonra ne olur?” sorularının cevaplarını araştırıyor.