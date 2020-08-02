Her yıl olduğu gibi kurban bayramı öncesinde hayvan fiyatları ve kırmızı et fiyatları artış gösterdi. Vatandaşlar kurban bayramının ardından fiyatlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Bayram sonrası hayvan fiyatları ne olur?

Kurban bayramı sebebiyle pazarda küçükbaş 1000-1500 lira, büyükbaş ise minimum 8 bin 500’dan başlayan fiyatlara satıldı. Et ve Süt Kurumu yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlık hayvanları satın alacak. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlara ve kilolarına göre fiyatlar belirlendi. Elde kalan hayvanların kilosu kriterlere göre 13 ila 19 liradan satın alınacak.

Vatandaşlar bu rakamların kırmızı ete nasıl yansıyacağını merak ediyor. Pazarda küçükbaş hayvan fiyatının 900-1200 civarına düşmesi tahmin ediliyor. Büyükbaş hayvanların ise 7 bin lira civarından başlayan fiyatlarla satılması tahmin ediliyor.

Marketlerdeki kırmızı et fiyatlarına göz atacak olursan dana kıyma 40-45 liradan, dana kuşbaşı 60-65 liradan, kuzu kuşbaşının ise kilosu 70-75 liradan satılıyor.

Et ve Süt Kurumu fiyatları 2020 ise şöyle: