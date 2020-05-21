Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor

Erzurum’un Horasan ilçesinde Korona virüs tedbirleri dahilinde yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförler tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Berberlerin bayram yoğunluğunda bile kuralları hiçe saymadan tam uygulayarak kendilerini ve müşterilerini virüsten korumak için kullandıkları koruma önlemleri dikkatleri çekti.

Fiziki mesafe kuralının uygulandığı Saç Tasarım Merkezinde eldiven ve maske takılmadan müşteri alınmıyor. Bekleyen müşteriler ise iş yerlerinin dışında bekliyor yada randevulu sistem ile sıra alabiliyor.

Randevu sistemiyle müşteri kabulüne başladık

Horasan ilçesinde Erkek kuaförü olarak hizmet veren Enes Durgun da kuaför salonlarını gerekli hijyen kurallarına uygun hale getirdikten sonra müşteri kabul etmeye başladıklarını ifade ederek, “21 Mart’tan 11 Mayısa kadar salonlarımız kapalıydı ki yaklaşık 50-55 gün oldu. Bu süre sonunda 11 Mayıs da çalışmaya başladık. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde salonumuzu temizleyip hazır hale getirdik ve müşterilerimize hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Randevu sistemiyle çalışmaktayız. Bayram nedeniyle biraz yoğunluk var ama bu yoğunlukta da gerekli hijyen tedbirlerimizden can sağlığımız açısından taviz vermiyoruz. Bütün müşterilerimizi salona girmeden önce uyarmaktayız" diye konuştu.

Berberde randevu sistemi ile tıraş olan vatandaşlar ise “Yaklaşık 50 gündür kuaför salonları kapalıydı. Çok da zor durumda kalmıştık” dedi.