Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başladı. Mübarek oruç ayı olan Ramazan 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. Milyonlarca emekli bayrama çifte sevinçle girecek. Emekliler ne kadar Ramazan Bayramı ikramyesi alacaklarını şimdiden merak eder oldu. Emekli ikramiyelerine ilişkin olarak AK Parti'den son dakika açıklaması geldi.

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili bir düzenleme yapılabileceğine dair tartışmalara AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda bununla ilgili net bir verilmiş karar ve atılmış adım söz konusu değil" cevabını verdi. Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili bir düzenleme yapılacaksa bunun görüşülecek teklife eklenip eklenmeyeceğine yönelik soruya Özkan, "Şu aşamada bu kanun çerçevesinde, malum bu konuda bir çalışma yok. Ancak ramazan ayı 3 hafta daha devam edecek, yasama çalışmalarımız devam ediyor. Bu kanun çerçevesinde böyle bir düzenleme yok." karşılığını verdi. Bir çalışma olup olmayacağının sorulması üzerine ise Özkan, "Şu anda bununla ilgili net bir verilmiş karar ve atılmış adım söz konusu değil." ifadesini kullandı. Özkan, asgari ücretle ilgili bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız net açıklamayı gerçekleştirdi. Sayın Bakan'ımız da gerekli açıklamaları yaptı." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Enflasyon oranının ikramiyeye yansıtılması halinde, geçtiğimiz yıl 1.100 lira olarak ödenen emekli ikramiyesi yaklaşık 1.500 TL'ye çıkacak. Sabah’ın haberine göre, bu yıl 2 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiye ödemeleri için çalışmaya başladı. Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. En düşük emekli aylığı da 1.500 liradan 2.500 TL'ye çıkarılacak. Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkim. Ancak nihai kararın Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.