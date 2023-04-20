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Yemek Tarifleri Bayram için tatlı tarifi! En kolay nefis şöbiyet nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Bayram için tatlı tarifi! En kolay nefis şöbiyet nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-04-20 08:56:00 - 2023-04-20 08:59:27
Bayram için tatlı tarifi! En kolay nefis şöbiyet nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı öncesinde tatlı bir telaş başladı. Hanımlar konukları için birbirinden leziz tatlılar hazırlamak istiyor. Akıllara gelen ilk tatlılardan biri de şöbiyet... Peki, şöbiyet nasıl hazırlanır? Basit şöbiyet tarifi:

Bayramlar tatlısız olmaz... Bu sebeple hanımlar, mutfaklara girip bayram hazırlıklarına başladı. Pek çok kişi ise 'Şöbiyet nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, denenmiş tam ölçülü şöbilet tarifi:

Malzemeler:

  • 20 adet baklavalık yufka
  • 50 gram Antep fıstığı
  • 200 gram tereyağı

Muhallebi için:

  • 2,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 2-3 damla limon suyu

Şöbiyet nasıl yapılır?

Su ve şekeri ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.
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Bir tencereye süt ve irmiği alın.

Muhallebi ağırlaşınca ocağı kapatın.

Muhallebinin ardından tereyağını eritin.

Baklava yufkasını tezgaha serin ve üzerine yağ sürün.

Kalan tüm yufkaları arasına yağ sürerek üst üste serin. 20.katın üzerine ise yağ sürmeyin.

Bıçak yardımıyla geniş kareler kesin.

Her bir karenin içine muhallebiden bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin.

Muhallebilerin üzerine Antep fıstığı serpin.

Ardından har kareyi üçgen şekilde kapatın. (20 kat birden bir dilim kareyi oluşturuyor)

Tüm tatlıyı tepsiye yerleştirin.

Kalan tereyağını süzgeçten geçirdikten sonra tatlının üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlınızı kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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