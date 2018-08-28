Bayram fındığa yaradı fiyatı 13 TL’ye yükseldi

Serbest piyasada 55 randımanlı kabuklu fındığın kilogramının 13 liradan alıcı bulduğunu belirten Akarsu, “Henüz borsalarda fiyat duyurusu olmadı. Dolayısıyla serbest piyasada oluşan fiyat arz ve talebe göre şekilleniyor” dedi.

Akarsu, fındık randımanının çok iyi olduğuna işaret ederek, “55 randımanın altında fındık neredeyse yok. Geçtiğimiz sezon fındık randımanı 50 dolaylarındaydı” diye konuştu. TMO bu sezon fındığa yapacağı müdahalenin fiyatları daha da artıracağına inandıklarını kaydeden Akarsu, oda ve üreticilerin beklentisinin TMO’nun bir an önce piyasaya girerek alım yapması yönünde olduğunu ifade etti.