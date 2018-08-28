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Bayram fındığa yaradı fiyatı 13 TL’ye yükseldi

Ordu’da Kurban Bayramı öncesi serbest piyasada 12 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 13 liraya yükseldi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık fiyatında 1 liralık artış olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:45
Bayram fındığa yaradı fiyatı 13 TL’ye yükseldi

Serbest piyasada 55 randımanlı kabuklu fındığın kilogramının 13 liradan alıcı bulduğunu belirten Akarsu, “Henüz borsalarda fiyat duyurusu olmadı. Dolayısıyla serbest piyasada oluşan fiyat arz ve talebe göre şekilleniyor” dedi.

Akarsu, fındık randımanının çok iyi olduğuna işaret ederek, “55 randımanın altında fındık neredeyse yok. Geçtiğimiz sezon fındık randımanı 50 dolaylarındaydı” diye konuştu. TMO bu sezon fındığa yapacağı müdahalenin fiyatları daha da artıracağına inandıklarını kaydeden Akarsu, oda ve üreticilerin beklentisinin TMO’nun bir an önce piyasaya girerek alım yapması yönünde olduğunu ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:45
  1. Altınordu Ziraat Odası Başkanı
  2. TMO
  3. Fındık

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