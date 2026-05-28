  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak Bir bu eksikti! Çin ile Avrupa ülkesi arasında denizde gerilim! Söz konusu Yunan değil Türkiye'nin güvenliği MHP ve DEM heyetleri bayramlaştı Savaş personel kıtlığına yol açtı ‘Eleman aranıyor’ 2 yıl aradan sonra yeniden! AK Parti ile CHP bayramlaştı Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler İran'da peş peşe patlamalar!
Yerel Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar
Yerel

Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar

İzmir'in Buca ilçesinde lunaparka giden vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda onlarca kişi metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı.

Olay, Buca Gölet mevkiinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilerek aileleri ve sevdikleriyle eğlenmek amacıyla lunaparka akın eden vatandaşlar, bindikleri eğlence aletlerinin arızalanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Adrenalin dolu bir oyuncağın tam tur halindeyken havada aniden teknik bir arıza vermesi sonucu, makinede bulunan vatandaşlar metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı.

Metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşarken, tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Lunaparkın en çok tercih edilen oyuncaklarından olan hız treninde de (roller coaster) benzer bir teknik sorun yaşandı ve içerisindeki vatandaşlar raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı.

Bayram eğlencesi adeta zehir olan vatandaşların metrelerce yüksekteki çaresiz bekleyişi çevredeki diğer ziyaretçilerin yüreklerini ağızlara getirirken, yaşanan o korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çalışanların müdahalesiyle makinelerin çalıştırılmasının ardından oyuncaklarda dakikalarca mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Öte yandan aynı lunaparkta 3 yıl önce de salıncakta meydana gelen arıza sonucu, oyuncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23