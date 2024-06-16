Bayram bayram ola! Hüzün ve neşe bir arada

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Gazze’de oluk oluk akan kanın gölgelediği bayramda Müslümanlar, ilahi iltifata mazhar olacak. Sınıfsal farklılıkları ortadan kaldıran, imanlı yürekleri buluşturan bu mübarek günde camilere akın edilecek. Her yerde teşrik tekbirleri, salavatlar yankılanacak. İlahiyatçılar, Kurban Bayramı’nın büyük bir ihlasla geçirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

akit’e konuşan ilahiyatçı yazar Yaşar Değirmenci, İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Değirmenci, bayramın Allah’a yönelmeye ve tevbe etmeye imkân tanımasını diledi.

Hazreti Peygamber'i örnek almalıyız

Değirmenci, şunları söyledi: “Kurban Bayramı’nda tefekkür etmeliyiz. Allah’a daha da yakınlaşmalıyız. Bol bol dua etmeliyiz. Gazze’de zalimin zulmüne maruz kalan mazlumların feryatlarını kulak vermeyenlerin ıslah olmaları, değilse perişan olmaları için de Allah’a yalvarıp yakarmalıyız.

Kurban Bayramı’nı idrak ederken Hazreti İbrahim’in ve Hazreti İsmail’in adanmışlığını dikkate almalıyız. Mutlaka ve mutlaka Hazreti Peygamber’i (SAV) örnek almalıyız. Bayramın kahkaha ya da matem dönemi olmadığını unutmamalıyız. Bu dönemde aşırı olmamalıyız yani ifrat ve tefritten kaçınmalıyız. Hem makul hem mutedil hem de müstakim olmalıyız. “

Değirmenci, kurban ibadetinin önemine de değindi. Değirmenci, “Kurban ibadeti önemli. Bu ibadet, paylaşmaya ve yakınlaşmaya imkân veriyor. Muhakkak ve muhakkak müminler, kurban etini bölüştürmeliler. Muhakkak ve muhakkak kurban etini aile üyelerine, konuklarına, yakınlarına, garibanlara ikram etmeliler. Bunun yakınlaşmayı temin edeceğini bilmeliler” diye ekledi.

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Kırgınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşalım

İmam-Hatip Vahdettin Güzel de şunları kaydetti: “Bugün milletçe, sevgi, saygı, hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı; dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu; kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde sahip olduğum güzellikleri paylaşırken toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızı hatırlamayı, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz.

Tatil amacıyla yolla çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmemek için daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın dargınlık ve kırgınlıkların unutulmasına, toplumsal birlikteliğimizin pekişmesine, saygı ve hoşgörünün daha da gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere yüce milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize, milletimize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”