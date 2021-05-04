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Yaşam Bayram ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün?
Yaşam

Bayram ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Bayram hangi gün? Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaştığımız günlerde pek çok kişi bayramın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, ramazan bayramı hangi gün? Bayramda kaç gün tatil var?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:08:00 -
Bayram ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Geçen yıl koronavirüs salgının sebebiyle ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl da ramazanın son günleri kısıtlamayla geçiyor. 28Nisan'da başlayan kısıtlama 17 Mayıs'ta sona erecek. Vatandaşlar ramazan bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Bayram ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı 13 Nisan Perşembe, 14 Nisan Cuma ve 15 Nisan Cumartesi günleri idrak edilecek. 17 günlük kısıtlama olsa da bazı iş kollarında vatandaşlar çalışmaya devam ediyor. Bu sebeple bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Bayram öncesinde 10 Mayıs ve 11 Mayıs tarihlerinde tam gün tatilken 12 Mayıs Çarşamba günü kamuda yarım gün tatil uygulanacak.

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