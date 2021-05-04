Geçen yıl koronavirüs salgının sebebiyle ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl da ramazanın son günleri kısıtlamayla geçiyor. 28Nisan'da başlayan kısıtlama 17 Mayıs'ta sona erecek. Vatandaşlar ramazan bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Bayram ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı 13 Nisan Perşembe, 14 Nisan Cuma ve 15 Nisan Cumartesi günleri idrak edilecek. 17 günlük kısıtlama olsa da bazı iş kollarında vatandaşlar çalışmaya devam ediyor. Bu sebeple bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Bayram öncesinde 10 Mayıs ve 11 Mayıs tarihlerinde tam gün tatilken 12 Mayıs Çarşamba günü kamuda yarım gün tatil uygulanacak.