Bayram Arifesinde Dolar ve Euro Uçtu!

Türk lirasındaki değer kaybı artarak devam ediyor. Dolar düşsün ve halk enflasyondan korunsun diye faizler yükseltilmişti fakat işler tersine döndü. Bahsi geçen taktiğin pek bir işe yaramadığı görüldü. Bayram arifesinde dolar ve euro saatler içerisinde rekor kırdı. Sabah 09.30 itibarıyla Serbest piyasada 25,3710 liradan alınan dolar 25,3730 liradan satılıyordu. 27,6730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 27,6750 lira olarak belirlenmişti.

Euroda yeni rekor öğle saatlerine doğru geldi. Euro/TL paritesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28,39'un de üzerine çıktı. Piyasaların açılmasından bu yana TL'nin Euro karşısında değer kaybı yüzde 4'e yaklaştı.

Dolarda tüm zamanların rekoru!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ilk kez 25 lirayı aşan dolar, 25.91'i görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altında da 1600 TL seviyesi aşıldı ve rekor tazelendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO