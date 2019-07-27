0553 313 94 23

Bayraktepe Arena’da Kick Boks fırtınası nefesleri kesti

Kick Boks Türkiye-Rusya Şampiyonlar Ligi müsabakası Hendek Bayraktepe gerçekleşti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:16
Bayraktepe Arena’da Kick Boks fırtınası nefesleri kesti

Kick Boks Türkiye-Rusya Şampiyonlar Ligi müsabakası Hendek Bayraktepe gerçekleşti.


Kick Boks Türkiye-Rusya Şampiyonlar Ligi müsabakası Hendek Bayraktepe Arena’da yapıldı. Erkan Varol’un organizasyonu, Murat Tokat’ın koordinatörlüğü, Mustafa Özben ve Fikret Engin’in sunumu ile Yönetmen Teoman Kozan tarafından gerçekleşen organizasyon ile Eurosport başta olmak üzere 128 ülkeden canlı yayınlandı. Hendek belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleşen geceye, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Başkan Babaoğlu, programda vatandaşları selamladı.


Binlerce vatandaş Bayraktepe Arena’da yapılan Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Rusya müsabakasını izlemek için Bayraktepe’ye akın etti. Kıran kırana geçen müsabakalarda zaman zaman heyecan doruğa yükseldi. Şampiyona gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Rusya müsabakasına ev sahipliği yapan Hendek’te, şampiyonlar tüm dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği müsabakada izleyicilere keyifli ve bir o kadar da heyecanlı maçlar sergilediler. Karadeniz sanatçısı Recebim de söylediği birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı.



Özgenur yine şampiyon


Hendek Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Özgenur Avcıl yine şampiyonadan galibiyetle ayrılarak Hendek’in gururu oldu. Özgenur rakibi Ecem Çakır’ı 3-0 yenerek bir şampiyonluğa daha imza attı.Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Rusya müsabakasında takım halinde şampiyon olan Rus takımına kupasını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu verdi. Başkan Babaoğlu, tüm sporcuları tebrik etti.


Gecenin sonunda bir konuşma yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’in Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye - Fransa müsabakalarından sonra Türkiye -Rusya müsabakalarına ev sahipliği yaptığını belirterek “ Hendek büyük iki organizasyona ev sahipliği yaptı. Dünya’nın 128 ülkesinde canlı olarak yayınlanan müsabakalar büyük ilgiyle izlendi. Bu organizasyonda emeği geçen, Acun Ilıcalı ’ya, Erkan Varol’a ve tüm herkese şahsım ve Hendek halkı adına teşekkür ediyorum “ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:16
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    1. Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    2. Bayraktepe Arena’da Kick Boks..
    3. Mersin'de eşinin bıçakladığı kadın..
    4. Basketbolda antrenör sertifika..
    5. CHP-İYİ Parti tahtiki sonuç verdi.....
    6. Kurban Bayramı öncesinde kurban sayısı..
    7. Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu..
    8. Tunç Soyer’e Sivas’tan tepki
    9. Samsun'da "drift" yapan sürücüye 6 bin..
    10. İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    11. Yeşiltepelilerden market tepkisi
    12. "Tunceli huzur, spor ve tatil şehri"
    13. Ankaragücü'nde başkanlık krizi!..
    14. Bursalı Begüm 4 kişiye umut oldu
    15. İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu
    16. Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
    17. Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı
    18. "İnfaz yasasında adaletli değişiklik..
    19. Fransa Bisiklet Turu
    20. Devrilen römorkun altında kalan sürücü..
    21. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
    22. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
    23. Ormancıların yangından kaplumbağa..
    24. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
    25. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
    26. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
    27. Kula’da şüpheli ölüm
    28. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
    29. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    30. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz