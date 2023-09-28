Bayraktar'dan beyaz eşya üreticisine tesettür tepkisi

Programda, Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden olan bir şirketin, tesettüre giren mühendis kadını işten kovduğunu anlatan Bayraktar, o firmaya sert sözlerle yüklendi.

Bayraktar'ın beyaz eşya üreten firmaya tepkisi şöyle:

"Yakın bir çalışma arkadaşımız BAYKAR'da çok önemli bir görevde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni (İTÜ) birincilikle bitirmiş, hayatında bir nokta da tesettüre gireceğini söylediğinde çalıştığı kurum, Türkiye'nin iyi bilinen Türkiye'nin beyaz eşya üreticilerinden bir tanesi, 'artık sen yavaş yavaş buradan ayrıl' dediğini gördük.

İyi ki ayrılmış, iyi ki öyle demişler. Şu anda bizimle dünyaya nam salmış Bayraktar TB2'lerin, 32 ülkeye ihraç edilmiş hem de yüksek teknolojili niş bir eserin üretiminde, AKINCI'nın üretiminde KIZILELMA'nın üretiminde çalışıyor.

Beyaz eşya üreticisine tesettür tepkisi

Şimdi bu ilkel yaklaşım düşünün ki bu kadar başarılı bir gence bir anlamda önüne set çekiyor. Ama iyi ki çekmiş. Çünkü orada kalacak olsa en fazla yapacağı biraz daha gelişmiş çamaşır makinesi. Burada dünyaya nam salacak...

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"Bunu bazı kesimler yaşatmaya çalışıyor"

Öncelikle bu ilkel dürtülerimizden bu bakış açısından kurtulmamız gerekiyor. Bunu bazı kesimler yaşatmaya çalışıyor."

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında beyaz eşya üreticisinin tesettüre giren bir mühendise karşı takındığı tavra sert tepki gösterdi.