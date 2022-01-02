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Gündem Bayraktar tespit etti! Danimarkalı kurtuldu
Gündem

Bayraktar tespit etti! Danimarkalı kurtuldu

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Danimarka uyruklu kişi Bayraktar TB2 tarafından tespit edilip bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 00:55:00 -

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Bursa'ya gelen Yusuf Sephizade (21), dün öğle saatlerinde Uludağ'a doğru yürüyüşe çıktıktan sonra ani sis bastırması sonucunda kayboldu.

Kaybolan kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Sephizade'nin Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde olduğunu belirledi.

Sephizade, jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 ile yer tespitinin yapılmasının ardından AFAD ve JAK ekipleri tarafından Gavurpınarı mevkisinde kurtarıldı.

Bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle Sephizade'yi köylülerin traktörüyle indiren ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Sephizade, gerekli tetkiklerden sonra taburcu edildi.

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