Bayraktar TB2 ve AKINCI tam 12'den vurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde başlayan EFES-2024, Türkiye'nin en geniş çaplı askeri tatbikatı olarak dikkat çekiyor. Bu yılki etkinlik, dünya genelinden 50 ülkeden gelen 1,500'ü aşkın yabancı askeri personeli ağırlıyor. Toplam 11 bin personelin yer aldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra ASELSAN ve BAYKAR gibi 47 savunma sanayii firması da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda katılım gösterdi.

Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA hedefleri 12'den vurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya platformunda tatbikata ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA'larının hedefleri kesin bir doğrulukla vurduğunu gösteren anlar yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı açıklamıştı

Tatbikata ilişkin sosyal medya hesabı X'ten bilgi ve görüntü paylaşan Savunma Sanayii Başkanlığı, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye! Milli teknolojilerimiz EFES 2024 Tatbikatı'nda! Baykar Teknoloji, tarafından geliştirilen, keşif, gözetleme, istihbarat ve imha görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 SİHA, EFES 2024 Tatbikatı'nda görev alacak." açıklamasında bulunmuştu.



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