  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Filistin'e destek! Adamsın Ziyech

Yunanistan 'Ankara birliklerini kaydırdı' diyerek duyurdu: Türkiye KC-135'ler ile o ülkeyi vuracak
Gündem Bayraktar TB2 ve AKINCI tam 12'den vurdu
Gündem

Bayraktar TB2 ve AKINCI tam 12'den vurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 20:34:00 -
Bayraktar TB2 ve AKINCI tam 12'den vurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024'te görev alan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın, hedefleri tam 12'den vurdukları görüntüleri paylaştı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde başlayan EFES-2024, Türkiye'nin en geniş çaplı askeri tatbikatı olarak dikkat çekiyor. Bu yılki etkinlik, dünya genelinden 50 ülkeden gelen 1,500'ü aşkın yabancı askeri personeli ağırlıyor. Toplam 11 bin personelin yer aldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra ASELSAN ve BAYKAR gibi 47 savunma sanayii firması da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda katılım gösterdi.

Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA hedefleri 12'den vurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya platformunda tatbikata ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA'larının hedefleri kesin bir doğrulukla vurduğunu gösteren anlar yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı açıklamıştı

Tatbikata ilişkin sosyal medya hesabı X'ten bilgi ve görüntü paylaşan Savunma Sanayii Başkanlığı, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye! Milli teknolojilerimiz EFES 2024 Tatbikatı'nda! Baykar Teknoloji, tarafından geliştirilen, keşif, gözetleme, istihbarat ve imha görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 SİHA, EFES 2024 Tatbikatı'nda görev alacak." açıklamasında bulunmuştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye rakip oluyor! Çin ile görüşüyor... Enerjinin yeni üssü Trakya olacak
Türkiye rakip oluyor! Çin ile görüşüyor... Enerjinin yeni üssü Trakya olacak

Ekonomi

Türkiye rakip oluyor! Çin ile görüşüyor... Enerjinin yeni üssü Trakya olacak

Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu
Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Gündem

Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 32 dev adım...
Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 32 dev adım...

Teknoloji

Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 32 dev adım...

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Çok güzel,sevindirici haber.DURMAK YOK,ÇALIŞMAYA SON HIZLA DEVAM;BÜTÜN MÜHENDİSLERİMİZE SELAM.

fetösavar

bir gün demir mi, kubbe mi, ne menem şeyse o şeyin şeyettiğinde biz de anlayacağız gücümüzü, kuvvetimizi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23