  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bayraktar için bomba paylaşım! Avrupalı bakan açıkladı
Gündem

Bayraktar için bomba paylaşım! Avrupalı bakan açıkladı

Türk SİHA'ları, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Ukrayna'da başarılı bir grafik çizen Bayraktar TB-2'ye bu sefer de Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, sosyal medya hesabından Slovak bayraklı TB2 paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:28:00 -
Bayraktar için bomba paylaşım! Avrupalı bakan açıkladı

Türkiye son dönemde yerli ve milli savunma konseptinde çok önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Akıllı mühimmatlar, savunma silahları ve yerli imkanlarla üretilen araçlar arasında en dikkat çekeni de SİHA'lar. Suriye'de, Libya'da ve Karabağ'da başarılı performans göstererek görevini başarıyla gerçekleştiren TB-2'ler, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği başarılı grafik ile tüm dünyanın dikkatini üzeirne çekmeyi başardı.

Karabağ Savaşı'ndaki performansı ile Batılı ülkelerin ilgisini çeken TB-2, son olarak Ukrayna'daki faaliyetlerinin ardından Avrupalı ülkeler Bayraktar'ın kapısını çalıyor.

Avrupa Birliği üyesi devletlerden olan Slovakya, alanının en başarılı SİHA konseptlerinden biri olan Bayraktar TB-2'ye talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar İcra Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile bir araya geldiği kareleri paylaştı. 

Nad'ın paylaşımında ayrıca üzerinde Slovakya bayrağı bulunan TB-2 maketinin de yer aldığı dikkat çekti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay