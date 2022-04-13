Bayraktar için bomba paylaşım! Avrupalı bakan açıkladı

Türkiye son dönemde yerli ve milli savunma konseptinde çok önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Akıllı mühimmatlar, savunma silahları ve yerli imkanlarla üretilen araçlar arasında en dikkat çekeni de SİHA'lar. Suriye'de, Libya'da ve Karabağ'da başarılı performans göstererek görevini başarıyla gerçekleştiren TB-2'ler, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği başarılı grafik ile tüm dünyanın dikkatini üzeirne çekmeyi başardı.

Karabağ Savaşı'ndaki performansı ile Batılı ülkelerin ilgisini çeken TB-2, son olarak Ukrayna'daki faaliyetlerinin ardından Avrupalı ülkeler Bayraktar'ın kapısını çalıyor.

Avrupa Birliği üyesi devletlerden olan Slovakya, alanının en başarılı SİHA konseptlerinden biri olan Bayraktar TB-2'ye talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar İcra Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile bir araya geldiği kareleri paylaştı.

Nad'ın paylaşımında ayrıca üzerinde Slovakya bayrağı bulunan TB-2 maketinin de yer aldığı dikkat çekti.