  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bayraklı Belediyesi onları unutmadı

Korona virüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı.

2020-04-27 11:07:16 -
Bayraklı Belediyesi onları unutmadı

Korona virüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı. Sokak sokak gezerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye ekipleri, çocuklara çikolata paketi, ailelere de erzak kolisi dağıtıyor.


Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki dar gelirli ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçimini günlük kazançlarıyla sağlayan vatandaşlara destek olan belediye; atık kağıt, plastik ve metal eşya toplayarak geçinen ailelere gıda kolileri dağıtıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, imkanlar dahilinde her vatandaşın yanında olmaya çalışan Bayraklı Belediyesi, 24 mahallede çalışma yürütüyor. Müdürlük tarafından titizlikle belirlenen aileler tek tek ziyaret ediliyor ve her türlü ihtiyaçları not alınıyor. Ekipler daha sonra, ailelere gıda paketi götürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı