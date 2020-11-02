Bayraklı Belediye Başkanı kim?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir’in Bayraklı ilçesinin Belediye Başkanı CHP’nin adayı Serdar Sandal olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayraklı’da 106.485 oy alan Serdar Sandal %55,11’le Bayraklı Belediye Başkanı seçilmiştir. Peki, İzmir Bayraklı belediye başkanı Serdar Sandal kimdir? İşte, İzmir Bayraklı belediye başkanı Serdar Sandal hakkında bilgiler…

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal kim?

Serdar Sandal, 1969 yılında Tunceli’de doğdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nü bitirdi.15 yıl özel eğitim kurumlarında matematik ve geometri öğretmenliği görevini yaptı. Lise düzeyinde matematik ve geometri ders kitapları yazdı.

Öğretmen arkadaşlarıyla beraber kurduğu dershanenin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği yaptı. Ardından da eğitim komite başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Üniversite yıllarında öğrenci derneklerde ve kitle örgütlerinde görev alarak siyasete katıldı. Bilses Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde de görev aldı. İki dönem SHP İl Yönetim Kurulu üyeliği, 3 dönem CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Serdar Sandal, 2014 seçimlerinde partideki il başkan yardımcılığı görevinden ayrılarak Bayraklı İlçesi Belediye Başkan aday adayı oldu. Halen Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde görevini yapıyor. Serdar Sandal, evli ve bir çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Bayraklı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Serdar Sandal yerel seçimlerde %55.11’le kazanarak Bayraklı Belediye Başkanlığına seçildi.