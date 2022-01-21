Bayrakları Türk bayrağı ile bire bir aynı! Osmanlı'nın hiç bilinmeyen vilayeti

Türk soyundan gelenlerin de bulunduğu uzak diyarlardan bir millet olan Açelerin, Osmanlı İmparatorluğu ile bir gönül bağı bulunuyor.

Osmanlı himayesi altında bir Güneydoğu Asya Toprağı

Açe (Aceh) Endonezya'nın bir bölgesidir. Açe bir sultanlık olarak 1514'te kurulmuştur. Açe'yi sömürgeleştirmeye çalışan ve Sumatra'yı işgal amacında olan Portekizlilerin baskıları sonucu Açeliler 1565'te İstanbul'a bir heyet göndererek Osmanlı'dan yardım istemişlerdir.

Saldırılara karşı işbirliği yapmak amacıyla Osmanlılarla bir antlaşma imzalanmıştır (1567). Antlaşma çerçevesinde Osmanlılarca Açe'ye mühimmat ve silah gönderilmiştir.

Açelerin bayrağı da bu durumu en iyi şekilde yansıtır.

Ancak Açe'ye Portekizliler değil, Hollandalılar hakim olmuştur. Hollanda 1873'te Açe'ye ültimatom vererek bir takım imtiyazlar ve isteklerde bulunmuştur.

25 Aralık 1873'de, Açe'deki ikinci istilada Hollanda sömürge kuvvetleri, General Van Swieten komutasındaki 15.000 askerle bugün Endonezya'daki Açe Sumatra'yı ikinci kez işgal etti.

Sonuç olarak Açe Sultanlığı 1569'dan 1903'e kadar Güneydoğu Asya'da Osmanlı himayesi altındaki bir topraktı.

Kaynak: Hermes