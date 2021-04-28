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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 1 yılı aşkın süredir tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de on binlerce ölüme neden oldu. Türkiye’de salgından en çok etkilenen şehir olan İstanbul’da, virüse karşı önlem alınmaması büyük tepkilere neden oluyor.

Salgının başlarında, “virüsle mücadele” için toplu ulaşım sefer sayılarını azaltan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgının şehirde yayılmasının baş müsebbibi oldu.

Sefer sayılarında halen bir artış yapılmazken, gelen görüntüler belediyenin iş bilmezliğini açıkça gözler önüne seriyor.

Bugün Kirazlı Metrosu’nda işe gitmeye çalışan vatandaşların, sefer sayılarındaki yetersizlik nedeniyle büyük kalabalık arasında kaldığı görüldü.

23 Nisan’da, ilkokul çocuklarının yaptığı gibi Mustafa Kemal bayraklarıyla metroları süsleyerek şov yapan İmamoğlu’nun o parayı sefer sayılarını artırmak için kullanmaması tepkileri beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, “Bayraklara para harcayacağına, metroya iki tane sefer koyamıyor musun?” diyerek tepkisini dillendirdi.