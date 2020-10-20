"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya'nın belgeseli çekiliyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu için 1940 yılında kaleme aldığı "Bayrak" adlı şiiriyle tanınan ve "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'nın hayatı belgesele çekiliyor.

"Fetih Marşı", "Kalk Yiğidim", "Bayrak", "Dua" ve "Naat" gibi önemli şiirleriyle bilinen şairin hayatını drama şeklinde anlatacak "Kanatları Arayanlar" belgeselinin çekimlerine Adana'da başlandı.

Belgeselin yönetmeni Mustafa Yürekli, AA muhabirine, doğduğu Adana'ya gönül borcunu ödemek istediğini, bunu da merhum Arif Nihat Asya'nın belgeselini yaparak gerçekleştireceğini söyledi.

Uzun zamandan bu yana Asya'nın hayatını araştırdığını dile getiren Yürekli, belgeselin çekimlerine "Bayrak Şairi"nin görev yaptığı Adana'dan başladıklarını aktardı.

Adana'nın yanı sıra Malatya, Edirne, Lefkoşa ve Asya'nın milletvekilliği döneminde bulunduğu Ankara'da çekimlerin yapılacağını anlatan Yürekli, "Kanatları Arayanlar" belgeselinin 2022 yılında Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde gala yapmasını planladıklarını belirtti.

Yürekli, Arif Nihat Asya'nın Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden biri olduğunu, onun sade bir üslupla milli değerleri ve dini heyecanı işleyen şiirler yazdığını ifade etti.

- "40'lı yılların Adana'sını anlatacağız"

Öğretmen ve siyasetçi kişiliği de olan Arif Nihat Asya'nın hayatını en iyi şekilde anlatmak için çalıştıklarını vurgulayan Yürekli, şöyle devam etti:

"Uzun süredir hazırladığım projeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekliyor. Belgeselde, 40'lı yılların Adana'sını anlatacağız. Abidin Dino'nun Halkevinde bulunduğu, Yaşar Kemal'in erkek lisesinde okuduğu, Yılmaz Güney'in yer aldığı dönem... Ve onların edebiyat öğretmeni Arif Nihat Asya'yı anlatacağız. Arif Nihat Asya, batılılaşmaya karşı olan birisidir. Fakat batı fırtınasında çiçekleri içeriye almayı savunmuştur. Muhalefetini de olumlu ve yapıcı bir dille yapmıştır. İnanıyorum ki bu belgesel seyredilince günümüz aydınlarına da Arif Nihat Asya'nın duruşu ilham verecektir. Görev yaptığı liselerdeki olayları anlatmaya çalışacağız. Amacımız, onun karakterini, duruşunu ortaya koyabilmek, mücadelesini anlatabilmek."

Yürekli, drama içerikli 60 dakikalık belgeselin ilk galasını Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

"İlkokul, ortaokul, liselerde okuyan gençler heyecanla okudukları 'Bayrak' şiirinin şairini tanısınlar istiyorum. " diyen Yürekli, belgeselde akademisyenlerin de görüşlerinin yer alacağını sözlerine ekledi.