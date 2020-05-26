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Aktüel

Baykara’dan paydaş kuruluşlara ziyaret

Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, paydaş kuruluşları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:26:12 -
Baykara’dan paydaş kuruluşlara ziyaret

Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, paydaş kuruluşları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.


İl Müdürü Baykara, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yaptığı ziyaretlerde büyüklerin sofralarına ortak olup özel eğitimli çocuklarla oyunlar oynadı. Merkez Huzur evi ziyareti ile başlayan program, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma merkezinde özel eğitimli çocukların ziyareti ile devam etti.


Çocuklarla oynanan oyunlar ve huzur evinde kalan yaşlılarla yapılan sohbetler sonrası İl Müdürü Baykara, şehit yakınları ve gazi hizmetleri birimini gezerek şehit aileleri ile mezarlığı geçip dua etti.

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