Bayırköy’de ’Bizim Hastane’ adlı oyun sahnelendi Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından Bilecik’in Bayırköy beldesinde “Bizim Hastane” adlı oyun izleyicilerle buluştu.

Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından Bilecik’in Bayırköy beldesinde “Bizim Hastane” adlı oyun izleyicilerle buluştu.

Tiyatro oyununu Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın yanı sıra birçok vatandaş izledi. Oyun sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, “Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Gurubu Oyuncuları tarafından, ‘Bizim Hastane’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Oyun izleyenleri güldürürken, bir o kadar da geçmişten günümüze hastanelerimizdeki hızlı değişimi gözler önüne serdi. Bu tür organizasyonları beldemizde sık sık gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Oyuncu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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