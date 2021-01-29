Bayern Münih'te koronavirüs şoku! 2 futbolcu...
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Javi Martinez ve Leon Goretzka’nın koronavirüse yakalandı.
Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick , Bundesliga’nın 19. haftasında yarın Hoffenheim’e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.
Flick, Martinez ve Goretzka’ya yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.
İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci Alexander Nübel’in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.