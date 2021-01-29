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Spor Bayern Münih'te koronavirüs şoku! 2 futbolcu...
Spor

Bayern Münih'te koronavirüs şoku! 2 futbolcu...

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Javi Martinez ve Leon Goretzka’nın koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 17:38:00 -
Bayern Münih'te koronavirüs şoku! 2 futbolcu...

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick , Bundesliga’nın 19. haftasında yarın Hoffenheim’e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Flick, Martinez ve Goretzka’ya yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.

İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci Alexander Nübel’in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.

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