Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti - Bundesliga’da 26. haftanın kapanış maçında Bayern Münih, sahasında Mainz'ı 6-0 yendi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, Mainz'ı 6-0 mağlup etti. Bavyera ekibi, Bundesliga’nın 26. haftasında Mainz'ı Allianz Arena’da konuk etti. Karşılamada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 3. dakikada Robert Lewandowski, 33, 51 ve 55. dakikalarda James Rodriguez, 39. dakikada Kingsley Coman ve 70. dakikada Alphonso Davies’in golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı. Puanını 60’a çıkaran Bayern Münih, aynı puana sahip Borussia Dortmund’un önünde averajla liderliğini sürdürdü. Mainz ise 30 puanla 13. sırada kaldı.

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