Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. Anfield'ta golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından Bayern Münih Allianz Arena'da Liverpool'u konuk edecek. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?13 Mart 2019 Çarşamba 02:23
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. Anfield'ta golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından Bayern Münih Allianz Arena'da Liverpool'u konuk edecek. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Munih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
13 Mart Çarşamba günü Allianz Arena'da saat 23:00'te başlayacak karşılaşma Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı
12 Mart Salı
Manchester City 7-0 Schalke
Juventus 3-0 Atletico Madrid
13 Mart Çarşamba
Bayern Münih - Liverpool
Saat: 23.00
Yayın: Bein Sports 2
Barcelona - Lyon
Saat: 23.00
Yayın: Bein Sports 1
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