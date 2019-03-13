Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. Anfield'ta golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından Bayern Münih Allianz Arena'da Liverpool'u konuk edecek. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün oynanan 2 karşılaşmayla start aldı. Juventus'un Atletico Madrid'i, Manchester City'nin de Schalke 04'ü elemesinin ardından gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. Anfield'ta golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından Bayern Münih Allianz Arena'da Liverpool'u konuk edecek. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bayern Munih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 13 Mart Çarşamba günü Allianz Arena'da saat 23:00'te başlayacak karşılaşma Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı 12 Mart Salı Manchester City 7-0 Schalke Juventus 3-0 Atletico Madrid 13 Mart Çarşamba Bayern Münih - Liverpool Saat: 23.00 Yayın: Bein Sports 2 Barcelona - Lyon Saat: 23.00 Yayın: Bein Sports 1

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