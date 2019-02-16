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Bayern Münih iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı

Bundesliga'da 22. haftanın açılış maçında Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi - Bayern Münihli futbolcu Leon Goretzka'nın 13. saniyede kendi kalesine attığı gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu

16 Şubat 2019 Cumartesi 01:19
Bayern Münih iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. hafta açılış maçında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.

Augsburg'un, 13. saniyede Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih 17. dakikada Kingsley Coman'ın topu kaleye göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Ji Dong-Won'un meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru 2-1 yaptı. Bayern Münih bu gole 45 artı 3'üncü dakikada Coman'ın attığı ikinci golle cevap verdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada David Alaba ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Leon Goretzka'nın 13. saniyede kendi kalesine attığı gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 48'e çıkararak bir maç eksiği bulunan ve 50 puanla lider koltuğunda oturan Borussia Dortmund ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Augsburg ise 18 puanla 15. sırada kaldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 01:19
  1. Augsburg
  2. Bayern Münih
  3. Bundesliga

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