Bayern Münih, Eintracht Frankfurt engelini 5 golle aştı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 5-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında Allianz Arena’da Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Bavyera ekibi ilk yarıyı 17. dakikada Leon Goretzka ve 41. dakikada Thomas Müller’in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 46. dakikada Robert Lewandowski ile durumu 3-0 yaptı.

Eintracht Frankfurt 52 ve 55. dakikada Martin Hinteregger ile üst üste bulduğu 2 golle skoru 3-2’ye getirdi.

61. dakikada Alphonso Davies’in topu ağlara göndermesiyle durumu 4-2 yapan Bayern Münih, 74. dakikada Hinteregger’in topu kendi kalesine göndermesiyle bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 61’e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son 5 maçta galibiyet alamayan Eintracht Frankfurt'un ise 28 puanı bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde, bu hafta oynanan diğer müsabakalarda olduğu gibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.