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Spor

Bayern Münih, Borussia Dortmund'u tek golle geçti

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund'u 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:38:55 -
Bayern Münih, Borussia Dortmund'u tek golle geçti

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund’u 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'da 28. haftanın açılış maçında Signal Iduna Stadı'nda Borussia Dortmund’a konuk oldu.

Bavyera ekibi ilk yarıyı 43. dakikada Joshua Kimmich’in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol yollarında başarılı olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 64 çıkartırken, Borussia Dortmund 57 puanla 2'nci sırada kaldı.

Bayern Münih, böylelikle en yakın rakibiyle olan puan farkını 7’ye çıkartarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

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