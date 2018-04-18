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Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i darmadağın etti!

Bayer Münih Almanya Kupası yarı finalinde Bayern Leverkusen'i 6-2 yenerek adını finale yazdırdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 02:12
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i darmadağın etti!

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası yarı final maçında Bayern Münih’i Bay Arena’da konuk etti. Bavyera ekibi maça hızlı başlayarak 3. dakikada Javi Martinez ve 9. dakikada Robert Lewandwoski’nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Bu gollere ev sahibi ekip 16. dakikada Lars Bender ile karşılık verdi ve müsabakanın ilk yarısı Bayern Münih’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da goller atmayı sürdüren kırmızı-beyazlı takım, 52, 64 ve 78. dakikada Thomas Müller ve 61. dakikada Thiago Alcantara ile bulduğu goller sonucunda karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen’in ikinci yarıdaki golü 72. dakikada Leon Bailey’den geldi. Bayer Leverkusen deplasmanında aldığı 6-2’lik galibiyetle Almanya Kupası’nda finale yükselen Bayern Münih, kupada 22. kez finalde mücadele edecek.

Diğer finalist, yarın oynanacak Schalke 04-Eintracht Frankfurt maçının ardından belli olacak. Kupada final karşılaşması 19 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Öte yandan Bayern Münih’in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal’in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 02:12
  1. Bayern Münih
  2. Bayern Leverkusen
  3. Almanya Kupası

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  • Kazma SapiKazma Sapi7 sa önce
    Gs 9’puan alamazda sen 35 cm bence alirsin kocaman kocaman.
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