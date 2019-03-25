Baydilli’ye kırsaldan tam destek

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahalleleri ziyaret ederken kırsala yaptığı hizmetler nedeniyle kırsaldaki vatandaşlardan tam destek aldı.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kalırken AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki kırsal mahalleleri ziyaret eden Baydilli, vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve projelerini anlatarak desteklerini istedi. Kırsal Mahalle ziyaretlerinde Baydilli’ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyesi adayları ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Kırsaldaki vatandaşlardan kırsala yapılan yatırımların ve hizmetlerin devamı için destek isteyen AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, yeni dönemde kırsalı merkezden ayırmadan hizmetin en iyisini getireceklerini belirterek, "3 buçuk yıldır görev yaptığım Karaköprü’de kırsalı merkezden ayırmadan hizmet götürdük ve dokunmadığımız, gitmediğimiz kırsal mahallemiz kalmadı çok şükür. Mezralarıyla birlikte 186 kırsal mahalle ve sokağımızın köy içi yollarında stabilize malzeme serimi çalışmalarını bitirdik. Kırsal mahallelerimizin çoğuna çok amaçlı salon kazandırdık ve halen yapımına devam edilenler var. Toplu taşımalı eğitimin olduğu kırsal mahallelerimize toplam 13 tane sentetik çim saha kazandırdık. Yani biz kırsalı unutmadık ve yeni dönemde de vatandaşlarımızın desteğiyle tekrar göreve geldiğimizde bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bize gösterdikleri sevgiden, teveccühten ve desteklerinden dolayı kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar da Başkan Baydilli’nin hizmetlerinden memnun olduklarını ve 31 Mart’ta destekleriyle, dualarıyla yanında olacaklarını dile getirdi.