Baydilli Kurban Bayramı’nı kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Kurban Bayramı’na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar küslüklerin sona erdiği, muhabbetin arttığı ve Müslümanların birlik içinde kutladığı mübarek günlerdir. Kurban demek yeni umutların yeşermesi, müminlerin yardımlaşması, paylaşması demektir. Bu yıl da Kurban Bayramı’nı idrak edeceğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve sıkıntıların sona ermesi en büyük temennimizdir. Bu güzel günlerde kurban etlerimizin yanında sevgimizi ve muhabbetimizi de paylaşalım, aramızda selamı ve sevgiyi yayalım. Ancak bu şekilde bayramımız anlamlı olur ve güzel geçer. Bayram boyunca Karaköprü Belediyesi olarak gerek kesim alanlarında gerekse daha sonrasında her zaman sahada olacağız, vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı’nın milletimize, İslam alemi ve hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.