  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bayburt'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı
Aktüel

Bayburt'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:16:26 -
Bayburt'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan Recep Gür, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Gür'ün durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşan bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan Gür, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi
Gündem

Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi

Azerbaycan ordusu karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. Teröristlerin Ermen..
Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler
Gündem

Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler

FETÖ krizinin patlak verdiği İYİ Parti'de İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kullandığı ifadeler Meral Akşener'i zora sokacak.
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay