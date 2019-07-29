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Bayburt Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Bayburt Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 6 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta bilgisayar teknolojileri, eczane hizmetleri ve eğitim bilimleri bölümleriolmak üzere 6 doktor öğretim üyesinin alınacağını bildirildi. Başvurular 29 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
Bayburt Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Bayburt Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 6 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta bilgisayar teknolojileri, eczane hizmetleri ve eğitim bilimleri bölümleri  olmak üzere 6 doktor öğretim üyesinin alınacağını bildirildi. Başvurular 29 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.bayburt.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
  1. Bayburt Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı
  2. Bayburt Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvurular nasıl yapılacak?

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