Baybaşinler kimler? Baybaşin ailesi kimdir? Edip Baybaşin Fırat kimdir?

Tekerlekli iskemleye mahkum uyuşturucu kaçakçısı Abdullah Baybaşin, Londra'da görülen davasında 22 yıl hapse mahkum edildi. Bir zamanlar 'Avrupa'nın Escobar'ı' olarak nitelenen kardeşi Hüseyin de Hollanda'da bir cezaevinde yatıyor. Posta'da yer alan habere göre, Yıllar boyu Baybaşin'lerin ismi, Londra'daki Türk ve Kürt toplumlarında korku oluşturdu.

Kendilerine başvuran insanlar üzerinde öylesine bir etkileri vardı ki, onlara sadece ve çoğu zaman sessizce 'Aile' olarak hitap edilirdi. Baybaşinler'in kökleri nin Güneydoğu Anadolu bölgesine uzanıyor. Ailenin uyuşturucu dünyasına ilk adımı 1970'li yıllarda, Lice'de eroin rafine ederek attığı söyleniyor.

Hüseyin Baybaşin kimdir?

1998 yılına gelindiğinde ise, Avrupa'ya eroin kaçakçılığı yaparak milyonlar kazanmaya başladılar. Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın ardından, 'Avrupa'nın Escobar'ı' olarak adlandırılan Hüseyin Baybaşin, 1994'te İngiltere'ye gelerek sığınma başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Hüseyin Baybaşin daha sonra kendisine üs olarak Amsterdam'ı seçti.

Hüseyin Baybaşin yaşıyor mu, nerede?

Hüseyin Baybaşin'e 'Avrupa'nın Escobar'ı' deniyordu. Kardeşi Abdullah ise İngiltere'ye 1997 yılında geldi. Abdullah Baybaşin, İngiltere'ye gelir gelmez sığınma talebinde bulundu.

Abdullah Baybaşin'in İngiltere'deki eroin kaçakçılığında aslan payını elinde tuttuğuna inanılıyor. Bir rakibi tarafından vurulmasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan Abdullah Baybaşin, sığınma talebi değerlendirildiği sırada Londra'nın kuzeyinde bulunan Edgware semtinde geniş bir evde oturuyordu. Kardeşi Hüseyin Baybaşin, Temmuz 2002'de uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunarak Hollanda'da ömür boyu hapse mahkum edildi. Ancak Akdeniz ve Ege sahillerinde turistik merkezlere yatırdığı servetinin büyük bölümünü koruduğu sanılıyor.

Abdullah Baybaşin kimdir?

Abdullah Baybaşin bir dönem, Londra'daki Türk ve Kürt toplumlarına korku salan Bombacılar adında, gençlerden oluşan bir çete kurmuştu. Bombacılar dükkan ve işyerlerine silahlı baskınlar düzenleyerek, haraç talebinde bulunurlardı.

Çok tehlikeli adamlardı. Toplum içinde kötü bir üne sahiplerdi. Bir defasında samuray kılıçları, metal çubuklar, ıstakalar ve silahla donanmış 20 kişilik bir çete Stoke Newington semtinde bir Türk kafesine girmiş; silahlar ateşlenmiş ve kafede bulunan bir kişinin işaret parmağı kesilmişti.

Dükkan, kafe ve küçük ölçekli işletmelerin sahipleri ölüm tehditleri alıyor ve bazıları yılda 17 bin dolardan fazla haraç ödüyordu.

Kemal adıyla bilinen ancak ismini açıklamak istemeyen bir işadamı, yaptığı açıklamada "Çok tehlikeli adamlardı. Toplum içinde kötü bir üne sahiplerdi" diye konuştu.

Baybaşinler kimdir?

Kasım 2002'de Green Lanes'deki sokak kavgasında bir kişi öldü. 9 Kasım 2002'de Bombacılar ile PKK/Kadek üyeleri arasında çatışma çıktı. Kuzey Londra'nın Green Lanes bölgesinde çıkan sokak kavgasında, Alişan Doğan isimli bir kişi hayatını kaybetti. Scotland Yard olarak bilinen İngiltere Emniyet Müdürlüğü, Baybaşin'ler hakkında istihbarat toplama faaliyetlerini hızlandırdı. Aralık 2003'te bir dizi baskın düzenlendi ve birkaç kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda silah, pala, çalıntı cep telefonu ve büyük miktarda sahte para ele geçirildi; ayrıca işkence odası olduğu sanılan bir mekan ortaya çıkarıldı. Yasal süreç başlatıldı ve şubat ayında Baybaşin çetesinin altı üyesi, silahlı suç olaylarına karışmak, şiddete, şantaja başvurmak ve haraç toplamak suçlamalarını kabul ederek toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı.