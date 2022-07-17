Bayatlamayan zeytinli tuzlu kurabiye tarifi:
Zeytinli kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan leziz bir kurabiye tarifi arayanlar 'Zeytinli kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, zeytinli kurabiye nasıl yapılır?
Tuzlu kurabiyeyi kim ‘hayır’ diyebilir. İşte, ağızda dağılan bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi…
Bayatlamayan zeytinli tuzlu kurabiye tarifi:
Malzemeler:
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağı
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
Üzeri için:
Yarım çay bardağı susam
1 adet yumurta sarısı
Zeytinli kurabiye nasıl yapılır?
Bir kaseye un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri alın.
Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin.
Hamuru güzelce yoğurun.
Hamurdan parçalar alın ve arasına zeytin ezmesi koyun.
Yağlı kağıt serili bir tepsisine kurabiyeleri dizin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün.
Son olarak kurabiyelere susam serpin.
Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler 15 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun.