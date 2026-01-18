  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye! PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’ Çelikkubbe'nin "görünmeyen silahı”gücünü herkese gösterdi. Ejderha oyuna girdi AK Partili vekilden sıcak yorumlar: PKK’nın raf ömrü doldu, SDG geldiği gibi gidiyor Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi Özgür Özel hiç bu kadar zavallı bir duruma düşmemişti! Kendi başkanları onu böyle yalanladı Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!
Kadın - Aile Bayat ekmekleri su böreği yapın: Sadece 10 dakikada hazır! Etkisi nefes kesti, zirveye çıktı...
Kadın - Aile

Bayat ekmekleri su böreği yapın: Sadece 10 dakikada hazır! Etkisi nefes kesti, zirveye çıktı...

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayat ekmekleri su böreği yapın: Sadece 10 dakikada hazır! Etkisi nefes kesti, zirveye çıktı...

Bayat ekmek kaldığında çoğu kişi ne yapacağını bilemiyor. Restoranlarda kokusuyla iştahları kabartan o meşhur yalancı su böreği bayat ekmekle sadece 10 dakikada hazırlanabiliyor. Bayat ekmekle kahvaltılık neler yapılır? Su böreğinin üzerinde bayat ekmeklerin etkisi nefes kesti.

Son dönemde özellikle pratik tarif sevenlerin favorisi haline gelen "yalancı su böreği", bayat ekmekle sadece 10 dakikada hazırlanabiliyor. Kahvaltıya, çay saatine ya da hızlı bir akşam atıştırmalığına birebir.

Bu tarif, bayat ekmekleri değerlendirmek isteyenler için tam bir kurtarıcı. Dile getirilen Klasik su böreği lezzetine yakın, yumuşacık ve pratik olmasıyla özellikle yoğun günlerde sessizce mutfakta zaman kazandırıyor. Bayat ekmekler bitki tarım ekmek gübresi olarakta kullanılıyor. etkileri hakkında o kadar bilgi var ki say say bitiremeyiz.

Bayat ekmekten muz ve elma Topları yapabilirisniz. Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine bu yöntemle değerlendirebilir, son derece hem israfı önleyip hem de sofraya sıcacık öyle bir lezzet çıkarabilirsiniz ki üzerindeki etkileri şahane

YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ (BAYAT EKMEKLE) MALZEMELER

3-4 dilim bayat ekmek (isteğe göre artırılabilir)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt (yoksa yoğurt + su karışımı da olur)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı ama daha kabarık olur)

İç harcı için:

Beyaz peynir / lor peyniri (isteğe göre)

Maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

10 DAKİKADA YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

Bayat ekmekleri küçük küçük doğrayın ya da elinizle parçalara ayırın. Çok sertse birkaç dakika sütle yumuşaması için bekletebilirsiniz.

Bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu güzelce çırpın.

Yağlanmış tavaya veya borcama bir kat ekmek, üzerine sostan gezdirin. Peynirli harç ekleyin. Bu şekilde kat kat devam edin.

Tavada kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 5-6 dakika pişirin. Altı kızarınca ters çevirip 4-5 dakika daha pişirin.

180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirebilirsiniz. (zamanınız varsa)


Börek gibi olması için ekmekler çok kuruysa sosu biraz artırın.

Peynirin içine az miktarda kaşar eklemek, daha uzayan bir kıvam verir.

Tavada pişirirken mutlaka kısık ateş kullanın, içi daha iyi yumuşar.

İmparator Mantarı nedir? Can alabilir: Mantarlar, ne bitki ne de hayvan...
İmparator Mantarı nedir? Can alabilir: Mantarlar, ne bitki ne de hayvan...

Kadın - Aile

İmparator Mantarı nedir? Can alabilir: Mantarlar, ne bitki ne de hayvan...

Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük ilacı niyetiyle için soğanı bir kez de böyle deneyin
Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük ilacı niyetiyle için soğanı bir kez de böyle deneyin

Kadın - Aile

Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük ilacı niyetiyle için soğanı bir kez de böyle deneyin

Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor!
Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor!

Kadın - Aile

Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor!

Salatalık kabuklarını çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş! Kabuğuyla yapılanları duyunca şok olacaksınız
Salatalık kabuklarını çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş! Kabuğuyla yapılanları duyunca şok olacaksınız

Kadın - Aile

Salatalık kabuklarını çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş! Kabuğuyla yapılanları duyunca şok olacaksınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun, eşine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getiren gazetecileri "kul hakkı yemekle" suçla..
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

İki gün önce Suriye’nin Halep’i Türkiye ile birlikte temizlediğini iddia eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de canlı yayında Suriye’nin Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23