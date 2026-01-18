Bayat ekmekleri su böreği yapın: Sadece 10 dakikada hazır! Etkisi nefes kesti, zirveye çıktı...

Son dönemde özellikle pratik tarif sevenlerin favorisi haline gelen "yalancı su böreği", bayat ekmekle sadece 10 dakikada hazırlanabiliyor. Kahvaltıya, çay saatine ya da hızlı bir akşam atıştırmalığına birebir.

Bu tarif, bayat ekmekleri değerlendirmek isteyenler için tam bir kurtarıcı. Dile getirilen Klasik su böreği lezzetine yakın, yumuşacık ve pratik olmasıyla özellikle yoğun günlerde sessizce mutfakta zaman kazandırıyor. Bayat ekmekler bitki tarım ekmek gübresi olarakta kullanılıyor. etkileri hakkında o kadar bilgi var ki say say bitiremeyiz.

Bayat ekmekten muz ve elma Topları yapabilirisniz. Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine bu yöntemle değerlendirebilir, son derece hem israfı önleyip hem de sofraya sıcacık öyle bir lezzet çıkarabilirsiniz ki üzerindeki etkileri şahane

YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ (BAYAT EKMEKLE) MALZEMELER

3-4 dilim bayat ekmek (isteğe göre artırılabilir)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt (yoksa yoğurt + su karışımı da olur)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı ama daha kabarık olur)

İç harcı için:

Beyaz peynir / lor peyniri (isteğe göre)

Maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

10 DAKİKADA YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ

Bayat ekmekleri küçük küçük doğrayın ya da elinizle parçalara ayırın. Çok sertse birkaç dakika sütle yumuşaması için bekletebilirsiniz.

Bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu güzelce çırpın.

Yağlanmış tavaya veya borcama bir kat ekmek, üzerine sostan gezdirin. Peynirli harç ekleyin. Bu şekilde kat kat devam edin.

Tavada kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 5-6 dakika pişirin. Altı kızarınca ters çevirip 4-5 dakika daha pişirin.

180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirebilirsiniz. (zamanınız varsa)



Börek gibi olması için ekmekler çok kuruysa sosu biraz artırın.

Peynirin içine az miktarda kaşar eklemek, daha uzayan bir kıvam verir.

Tavada pişirirken mutlaka kısık ateş kullanın, içi daha iyi yumuşar.