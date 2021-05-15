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Siyaset Bay Kemal mutfağa girmek için neden 11 yıl bekledi?
Siyaset

Bay Kemal mutfağa girmek için neden 11 yıl bekledi?

2 kez farklı günlerde evinin mutfağında poz vererek "halkçıyım" imajı sergileyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı. Sempatik görünmeye çalışıp şov kokan pozlar veren Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girmek için neden 11 yıl beklediği sorusu akıllarda yer edindi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:58:00 -
Bay Kemal mutfağa girmek için neden 11 yıl bekledi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde mutfakta çekilerek servis ettiği fotoğrafların sırrı ortaya çıktı.

2010 yılında kaset kumpasıyla CHP'nin başına gelen ve girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen istifa çağrılarına kulak tıkayıp yüzsüzce parti koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu, şimdi de vatandaşlara şirin gözükme çabası içine girdi.

Kılıçdaroğlu'ndan "halkçıyım" pozları

2023 yılında yapılacak seçimlerde aday olacağına dair sinyaller veren Kılıçdaroğlu, şimdiden reklam çalışmalarına başladı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "halkçıyım" rolü sergileyen Kılıçdaroğlu'nun bu şov kokan pozlarının zamanlaması ise dikkat çekti.

Mütevazi bir hayat yaşadığı yönünde bir görüntü vermeye çalışan ve sanki halktan biriymiş gibi davranan Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girmek için neden 11 yıl beklediği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

mardinli

11 yılda ancak börek yapmayı öğrendi.onuda becerebilmismi acaba..
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Şuayıp

Ancak bulaşık işinden anlar
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