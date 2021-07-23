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Ekonomi BAÜN öğretim üyesi alacak
Ekonomi

BAÜN öğretim üyesi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 15:29:00 -
BAÜN öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından  ulaşılabilir)  sağlamaları,  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesindeki  genel şartları  taşımaları  gerekmekte.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şart.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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