Battalgazi Devlet Hastanesi 2021 yılında hizmete girecek

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat çalışmalarının aksamadan yürütülen hastanenin 2021 yılı sonunda hizmete gireceğini söyledi

2 bloktan oluşacak hastane nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu, modern poliklinikleri, yüksek standartlardaki ameliyathaneleri ile hem kentteki hem de ilçedeki sağlık sorunlarına çözüm olacak. Yapımına geçen yıl başlanılan 300 yataklı hastanenin inşaatını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat seviyesinin yüzde 24’lere geldiğini kaydederek hastanenin 2021 yılı sonunda hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. Gürkan, “Battalgazi bölgemize yapılan yeni devlet hastanemizi yerinde görmek, incelemek ve çalışmalar hakkında ilgili arkadaşlardan bilgiler almak için buradayız. Yeni Devlet Hastanesi inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın buraya vermiş olduğu önemi görüyoruz. İnşaat çalışmaları yüzde 24 seviyesinde tamamlandı. Pandemi krizine rağmen çalışmalarda ve ödemelerde herhangi bir aksaklık yok. 2021 yılının yaz sonunda çalışmalar bitecek ve Malatya’mıza sağlık konusunda hizmet verecek. İnşaat çalışmalarının bu aşamaya gelmesinde büyük gayret gösteren bütün çalışanlara ve destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni Devlet Hastanesinin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İnceleme gezisinde Başkan Gürkan’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.