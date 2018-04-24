Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Batmanlı işadamından Trabzonspor'a dev destek

Ekonomik anlamda zor dönemlerden geçen Trabzonspor’a Batmanlı bir işadamı 1,5 milyon TL’lik maddi destek sağladı.

24 Nisan 2018 Salı 18:37
Batmanlı işadamından Trabzonspor'a dev destek

Trabzonspor'u ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalara bir destek Batman'dan geldi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Trabzonsporlu olan Batmanlı iş adamı Metin Güneş'in kulübe 1,5 milyon TL'lik maddi destek sağladığı ifade edildi. 

"TRABZONSPOR SEVGİSİYLE BÜYÜDÜK"

Güneş, yaptığı desteğin Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da yüreklendirmesini temenni ettiğini belirterek, "Trabzonspor'u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor ki. Biz Trabzon'dan kilometrelerce uzakta, bordo-mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize imkansız diye bir şeyin olmadığını İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyarlar" dedi. 

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, Metin Güneş'e bu büyük katkısından dolayı teşekkür etti. Bu hareketin Trabzonsporlu diğer işadamlarına örnek olacağına inandığını kaydeden Ağaoğlu, "Her fırsatta Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi yok; lakin bu büyüklüğü ispatına ihtiyaç duyulan bazı kriz dönemleri vardır ki işte biz böyle bir süreçten geçiyoruz. Yediden yetmişe, maddi olarak büyük küçük demeden, bu kulübün bir parçası olarak tüm camiamızı bu dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:37
  1. İstanbul
  2. HABERLER
  3. Trabzonspor
  4. Batman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    1. Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    2. PKK'ya şok! Gri listedeki terörist..
    3. Batmanlı işadamından Trabzonspor'a dev..
    4. Bülent Arınç, AK Parti Genel..
    5. Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale:..
    6. FETÖ'nün askeri yapılanmasına 14..
    7. "Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum"
    8. AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim..
    9. Türkiye onun cesaretini konuştu! Böyle..
    10. Fenerbahçe'ye kötü haber! PFDK'ya...
    11. UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı..
    12. Teröristbaşı Gülen'den cezaevindeki..
    13. Antalyaspor'un "Eto'o" tepkisi bitmiyor
    14. Şişli'de korkutan yangın
    15. 2. Avrupa İslamofobi Zirvesi..
    16. Yok böyle turist! Arabalarını tatile..
    17. Anatolium Marmara Projesi 180 milyon..
    18. Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını..
    19. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk Şehidine..
    20. FETÖ'cüler kayaya çarptı!
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü