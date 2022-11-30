Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştı!
Batman’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batman-Hasankeyf kara yolu sanayi mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 M 0888 plakalı yolcu minibüsü ile 47 ABS 063 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.