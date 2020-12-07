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Aktüel Batman'da yamaç paraşütü keyfi
Aktüel

Batman'da yamaç paraşütü keyfi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:59:05 -
Batman'da yamaç paraşütü keyfi

BATMAN (AA) - Kozluk'ta yamaç paraşütü tutkunları, atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

1300 rakımlı Karadağ Tepesi'ne çıkan Raman Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Garzan Çayı kıyısındaki tepeden atlayış gerçekleştirdi.

Kulüp üyesi ve Batman Sivil Havacılık İl Temsilcisi Zeynel Abidin Adanır, dört yıl önce başladığı yamaç paraşütünü çok sevdiğini belirterek, ilçenin tanıtımına katkı için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sporculardan Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar ise ilk kez atlayış gerçekleştirdiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Garzan Çayı üzerindeki manzara çok güzeldi. Büyük keyif aldık. Gençleri bu spora yönlendirmek için çalışma yürüteceğiz." dedi.


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