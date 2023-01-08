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Aktüel Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
Aktüel

Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 20:46:00 -
Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Suçeken köyünde yaşayan Mahmut ve Remziye Baldak çiftçinden haber alamayan yakınları eve gitti.

Baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmut Baldak (87) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Remziye Baldak'ın (85) yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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