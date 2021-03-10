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Aktüel Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
Aktüel

Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 22 öğrenci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:28:00 -
Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 22 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

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