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Aktüel

Batman’da korona virüsten ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Batman’da yaklaşık bir hafta önce korona virüs teşhisi konulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:30:50 -
Batman’da korona virüsten ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Batman’da yaklaşık bir hafta önce korona virüs teşhisi konulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.


Geçtiğimiz hafta Kozluk Kaymakamlığı tarafından karantinaya alınan Yeniçağlar köyünde ikamet eden Hacire Sevim’in yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca, hastanede tedavi altına alındı. Batman Bölge Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve kronik hastalıkları bulunan Hacire Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Batman’da korona virüs nedeni ile ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

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