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Batman'da karantinadaki 162 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:54:33 -
Batman'da karantinadaki 162 kişi evlerine uğurlandı

BATMAN (AA) - Kazakistan ve Irak'tan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batman'daki yurtta karantinaya alınan 162 kişi, evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında 12 Mayıs'ta getirilen 162 Türk vatandaşı, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki Batman Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen, "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyon ve izlemlerinin gerçekleştirileceğine" ilişkin yazı kapsamında bu kişiler, evlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, karantina sürecinde misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Ramazan Bayramı'nı aileleriyle geçirecekleri için mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar da yetkililere teşekkür etti.


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